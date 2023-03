Orçamento do Estado no Reino Unido

O ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, vai apresentar esta quarta-feira o Orçamento do Estado para 2023. Segundo a Bloomberg, o ministro britânico concederá às empresas uma redução de impostos nos próximos três anos no valor de 11 mil milhões de libras, substituindo o subsídio de investimento do Reino Unido por uma medida temporária. Além disso, prometeu ainda apoiar o setor da tecnologia do Reino Unido, após o colapso do Silicon Valley Bank.