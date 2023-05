Antes da abertura do mercado, a Galp Energia divulga resultados do primeiro trimestre do ano. A produção de petróleo da empresa liderada por Filipe Silva, em termos líquidos, cifrou-se em 120,1 mil barris por dia no primeiro trimestre, com uma quebra de 7% tanto em relação ao último trimestre de 2022 como face ao primeiro trimestre do ano passado.