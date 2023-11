O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria, bem como as estatísticas do comércio internacional, ambos referentes a setembro. As estatísticas do emprego, que estavam agendadas para esta quinta-feira, foram adiadas "devido a questões internas no processo de validação da informação, por escassez de recursos humanos", informou o Instituto.