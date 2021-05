Ações da AS Roma disparam quase 30% após anúncio de Mourinho como treinador

As ações da AS Roma dispararam 26,33% para os 33,35 cêntimos, na sequência do anúncio de que o técnico português José Mourinho vai ser o treinador da equipa principal de futebol a partir da próxima época, neste que será um regresso ao "Calcio" italiano, depois de ter no currículo vários troféus com o Inter de Milão.Esta valorização repentina atirou a cotação do clube cotado na bolsa de Milão para máximos desde novembro do ano passado.