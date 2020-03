Agora é mesmo altura de se preocupar, diz gestor de fundo que bateu 98% dos pares

O alerta alarmante vem do gestor de portefólio da Allianz Global Investors, Mike Riddell, que tem a seu cargo a gestão de 4,7 mil milhões de dólares. "O ritmo da reação do mercado foi obviamente dramático. Contudo, os mercados passaram apenas de não descontar qualquer risco para descontarem um risco moderado", afirmou Riddell numa entrevista por telefone. "Onde achamos que os mercados ainda se podem mexer é na volatilidade".





O Strategic Bond Fund de Riddell, que gere juntamente com Kacper Brzezniak, superou 98% dos seus pares no mês passado, quando os mercados se debatiam com mínimos nas yields, queda das bolsas, forte volatilidade no mercado de câmbio e cortes de juro surpresa por parte dos bancos centrais, incluindo um corte de emergência da Fed.





O gestor da Allianz, com sede em Londres, tem vindo a preparar-se para fortes oscilações nos mercados há alguns meses e acha que a recente correção ainda é muito moderada. Está a usar opções para apostar em mais oscilações cambiais e também se posicionou para as yields de curto prazo dos Estados Unidos liderarem as quedas, já que antecipa que a Fed pode cortar os juros para um nível próximo de zero.





"Se os dados globais se degradarem nas próximas semanas e meses, os investidores perceberão que os bancos centrais não podem curar o coronavírus, e mercados como o cambial e o das obrigações de empresas ainda estão prontos para uma correção", diz Riddell.





O vírus espalhou-se da China para dezenas de países, como o número de infetados a aproximar-se dos 100 mil e o número de mortos a superar os 3.300. Governos da Ásia e da Europa anunciaram mais de 50 mil milhões de dólares em medidas orçamentais, e o Congresso dos EUA aprovou gastos de emergência de 7,8 mil milhões de dólares.





O medo da infeção e as quarentenas impostas atingiram gravemente o sentimento e a atividade económica. A OCDE, com sede em Paris, cortou as suas estimativas para o crescimento global em 0,5% e alertou que o vírus está a empurrar a economia mundial para uma contração.





Os banqueiros centrais, por seu lado, estão a vasculhar o seu kit de ferramentas para tentar amortecer o golpe económico. Os investidores tornaram-se mais agressivos no que respeita às suas perspetivas de estímulo monetário depois do corte surpresa de 50 pontos base da Fed a 3 de março. Os mercados pareceram respirar de alívio na quarta-feira, mas foi sol de pouca dura.





Convicto de que a economia da Zona Euro já está em recessão, Riddell espera que a volatilidade do euro seja "duas vezes maior" se a situação piorar.





"Mesmo que não estejamos histéricos em relação ao impacto do vírus na saúde, isso não significa que o impacto na economia e no mercado serão nulos", afirmou.





"É a quarentena e a paralisação de grandes partes da economia global que estão a causar danos substanciais na economia e no mercado financeiro", acrescenta. "O meu cenário base é que as coisas vão piorar substancialmente a partir de agora".





Texto original: It’s Time to Really Fret, Says Manager Who Beat 98% of Peers