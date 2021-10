Apresentação do OE2022 e 4 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

O ministro das Finanças, João Leão, apresenta esta sexta-feira, aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), cerca de duas semanas depois de o documento ter sido entregue no Parlamento. A apresentação acontece numa altura em que o Governo tem encontrado alguma resistência à esquerda para garantir a viabilização do OE2022. O Governo espera que o défice fique abaixo dos 3% no próximo ano e tem-se mantido intransigente em pedir moderação nas propostas do Bloco de Esquerda, PCP, PAN e PEV para garantir "contas certas".