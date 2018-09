O PSI-20 subiu 0,22% para 5.373,06 pontos, com oito a subir, oito a cair e duas inalteradas. Entre as congéneres europeias a tendência também foi positiva, num dia em que os investidores estão a reflectir nos índices algum alívio de tensão em torno da guerra comercial entre os EUA e a China, depois de Pequim ter respondido às novas tarifas de Washington de uma forma mais branda do que o esperado.Na bolsa nacional, destaque para o BCP, que avançou 1,6% para 0,2534 euros, bem como para a Jerónimo Martins, que apreciou 1,08% para 13,15 euros. Já a sua rival, a Sonae SGPS, ganhou 0,74% para 0,959 euros, no dia em que confirmou que vai avançar com o IPO da unidade de retalho alimentar, a Sonae MC , uma operação que deverá ser concluída até ao final deste ano.Em alta fechou ainda a Navigator, ao ganhar 1,16% para 4,36 euros. Ainda no sector do papel, a Altri recuou 1,07% para 8,30 euros, contrariando assim a tendência de subidas.A pesar na negociação esteve ainda a EDP, ao perder 0,31% para 3,24 euros, bem como a Galp Energia, que caiu 0,46% para 16,255 euros, numa altura em que os preços do petróleo continuam em alta, valorizando 0,30% para 79,27 dólares por barril, no mercado londrino.Já a EDP Renováveis avançou 0,35% para 8,49 euros, no dia em que foi revelado que a empresa liderada por João Manso Neto assegurou um financiamento de 267,5 milhões , através de um "tax equity".(Notícia actualizada às 16:47 com mais informação)