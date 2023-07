BPI cria novo clube “private”: dois milhões é o ponto de partida

O BPI vai lançar um serviço de consultoria para clientes com mais de dois milhões de euros. O “benchmark” fica acima do montante mínimo dos clientes do segmento “private”, que se cifra nos 500 mil euros. Esta nova oferta, denominada de BPI Wealth, é vista por António Luna Vaz, diretor do BPI Private, como uma “janela de oportunidades”.





...