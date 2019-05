pra de uma participação de 60% do capital da Tomenider, que detém a Arenal Perfumerias, uma empresa de retalho de parafarmácias e perfumarias com uma rede de 41 lojas no norte de Espanha.

O primeiro trimestre do ano terá mostrado um crescimento das vendas do grupo de 9% para os 1,5 mil milhões. O retalho alimentar terá contribuído com um volume de negócios de mil milhões, 7% acima do registado no mesmo período do ano anterior, lê-se mna mesma nota. Numa base comparável, o aumento das vendas desta divisão terá sido de 0,9%."Nós esperamos que a divisão principal da empresa (alimentação) mantenha um desempenho sólido nas vendas e que as margens beneficiem da consolidação da Arenal (de margens [de lucro] mais elevadas)", concluem os mesmos analistas. Ainda em 2018, a Sonae anunciou a comO segmento que sucede ao retalho alimentar no que toca ao volume de negócios é o retalho não alimentar, que inclui a Worten e o Desporto e Moda. No conjunto, somam 346 milhões de euros, dos quais 246 milhões são atribuíveis à Worten. A loja de tecnologia deverá, contudo, sofrer com a deslocação da época festiva da Páscoa, com as vendas comparáveis a caírem 0,5%. Também em termos da margem de lucro os analistas esperam uma deterioração de 15 pontos base. Já a divisão de moda do grupo conseguiu subir em 1% as vendas em base comparável, embora em comparação homóloga tenham caído 2%.Por fim, a Sonae Sierra deverá manter-se em linha com o último trimestre do ano anterior e registar um volume de negócios de 44 milhões de euros. Os negócios imobiliários mantêm uma contribuição de 23 milhões, equivalente à do mesmo trimestre do ano anterior.Apesar das previsões apresentadas, os analistas do Caixabank BPI deixam a nota de que as novas normas internacionais de contabilidade (IFRS 16) são um dos fatores que deverão ter um "impacto substancial" no passivo financeiro e EBITDA da empresa.Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.