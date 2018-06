Combustíveis sobem na próxima semana. Aumento é maior na gasolina

Abastecer o depósito do automóvel vai ficar mais caro na próxima semana. Depois de quatro semanas consecutivas sem aumentos, os preços da gasolina e do gasóleo vão subir.

No caso da gasolina, o preço deverá aumentar um cêntimo. Tendo em conta os preços médios praticados esta semana, este acréscimo colocará o custo deste combustível nos 1,583 euros por litro.

No caso do gasóleo simples, a subida será de 0,5 cêntimos, o que atira o preço médio por litro para 1,364 euros.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Fonte do sector confirmou que os preços deverão subir, contudo, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.