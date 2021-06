Covid-19: Grupo de galegos cria moeda digital para ajudar luta nos países pobres

Um grupo de engenheiros galegos criou uma moeda digital, a que chamaram Covidfree Token, para obter dinheiro destinado a ajudar a lutar contra o novo coronavirus nos países mais desfavorecidos.Esta moeda digital foi criada há apenas duas semanas e os seus criadores decidiram destinar 3% de cada transação a ajudas solidárias.Desde então, segundo um comunicado que emitiram, têm trocado a sua Covidfree Token por outras moedas digitais e já conseguiram recolher três mil dólares que deram à organização não governamental (ONG) Oxfam Índia. Esta verba destina-se à compra de botijas de oxigénio e material necessário para ajudar 50 crianças infetadas com o novo coronavirus.No texto, assinado por Juan Carlos Fernández, chefe da equipa da Covidfree Token, detalhou-se que o objetivo é chegar a um milhão de euros.O valor das moedas digitais depende da procura, pelo que estes engenheiros galegos tentam divulgar a sua criação."Estamos focados em dar à Índia, já que ONGs como a Oxfam nos dizem que está a viver um momento crítico. Este é o nosso primeiro objetivo, depois começaremos a desenvolver novos métodos de donativos e a focar-nos em projetos concretos a que possamos dar o empurrão que precisem", acrescentou Fernández.Agora, esta moeda digital conta com 500 investidores e tem uma capitalização de mercado de cerca de 250 mil dólares.Os primeiros investidores foram de Espanha, mas a comunidade internacional de investidores em moedas digitais "é enorme e o conhecimento deste projeto criado por espanhóis está a começar a crescer exponencialmente no mundo anglo-saxónico".Com idades compreendidas entre 34 e 45 anos, este grupo de investidores, profissionais já instalados que decidiram criar a sua moeda digital, pretendem desenvolver o que designaram por Cryptocharity, "que não é mais do que procurar novas formas para que o mundo digital, que é imparável, ajude a sociedade".Para isso, decidiram que por cada novo investidores que adquira pelo menos um dólar da sua moeda, vão doar um dólar para a luta contra o novo coronavírus.A equipa salientou que o investimento em moedas digitais é muito arriscado e que muitas das que se criam visam, diretamente, "roubar o dinheiro às pessoas".Não é o seu caso, garantem: "Este é apenas outro projeto nas nossas vidas. Fizemo-lo como temos feito outros, com muito esforço, sem enganar ninguém, sendo honestos, pessoas normais, com as quais se pode tomar um café e conviver".