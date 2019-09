Dona da Meo quer avançar com emissão de 1,5 mil milhões para refinanciar dívida

A empresa de telecomunicações Altice, dona da Meo, quer avançar com uma emissão de obrigações de 1,5 mil milhões para refinanciar dívida existente.





Esta emissão tem como objetivo pagar na totalidade os contratos (notes) de dívida com maturidade até 2022, emitidos sob a alçada da Altice Luxembourg, mas também abater os custos com os títulos de dívida emitidos pela Altice France e cujo prazo termina em 2024.





A empresa liderada or Patrick Drahi (na foto) está a aproveitar o bom momento do mercado – com taxas de juro negativas – para reduzir o nível de dívida mais cara. Os analistas da Spread Research defendem que esta "é a altura certa" também tendo em conta os resultados acima do esperado que foram revelados para o primeiro semestre do ano e as perspetivas, que foram revistas em alta na mesma altura.





Esta emissão de dívida deverá resultar num aumento do rácio de liquidez de 0,3 vezes, disseram fontes próximas da empresa à Bloomberg. A liquidez da empresa tem sido uma das variáveis que mais tem concentrado as atenções dos investidores após uma onda de aquisições que levou a dívida do grupo a ascender a cerca de 33 mil milhões de euros, de acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa.