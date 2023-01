Em 2023, Portugal pode conseguir das agências um rating A e igualar Espanha

Leia Também É tempo de rever o sistema financeiro global

Portugal continua sem conseguir obter das agência de rating internacionais classificações iguais às de Espanha, apesar de o rácio da dívida pública ter vindo a cair e as taxas de juro exigidas pelos mercados estarem em níveis inferiores aos anteriores. A situação pode, no entanto, vir a mudar este ano, noticia o jornal Público esta sexta-feira.Quem investe em títulos de dívida pública tem revelado que não vê quase nenhuma diferença na hora de emprestar dinheiro aos dois países da Península Ibérica. A taxa de juro da dívida portuguesa a dez anos é, desde outubro de 2020, menor do que em Espanha (3,4% face aos 3,45% registados em Espanha).O jornal assinala que a perceção dos mercados em relação às finanças públicas de Portugal e Espanha tem vindo a melhorar, sobretudo no caso de Portugal, onde se prevê que o rácio da dívida pública fique abaixo do de Espanha no curto prazo.Mas as três principais agências – Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch – continuam a atribuir um rating abaixo do dado a Espanha. A pouca diferença entre os dois países no que toca aos indicadores orçamentais, em especial a sustentabilidade da dívida, pode mudar entretanto, o que seria de grande importância para Portugal, pois permitiria que mais investidores participassem nas emissões de dívida pública nacional, com taxas de juro mais baixas.