As bolsas europeias fecharam o dia com uma subida tímida, com os investidores a aguardarem pelo discurso de Powell sobre a política monetária. O petróleo continua a desvalorizar e os juros de Portugal caíram, em dia de leilão.

Os mercados em números

PSI-20 desceu 1,28% para 4.991,75 pontos

Stoxx 600 subiu 0,02% para 389,41 pontos

S&P500 cai 0,32% para 2.996,36 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 6,8 pontos base para 0,233%

Euro recua 0,09% para 1,1064 dólares

Petróleo em Londres cai 1,18% para 63,76 dólares o barril

Europa em leve alta antes de decisão da Fed

No dia em que a reunião de dois dias da Reserva Federal dos EUA termina e é revelada a decisão de Jerome Powell sobre a política das taxas de juro, os mercados europeus fecharam com uma pequena valorização. A dar algum ânimo aos investidores está a expectativa de que a Fed decida mesmo cortar a taxa diretora em 25 pontos base para um intervalo entre 1,75% e 2%.



O Stoxx 600, índice que agrupa as 600 maiores cotadas da região, valorizou 0,02% para 389,41 pontos.



Por cá, o índice PSI-20 perdeu 1,28% para 4.991,75 pontos, pressionado principalmente pelo setor do retalho, com a Jerónimo Martins a cair 2,64% para 15,69 euros, no dia em que foi alvo de uma nota de análise do banco de investimento Bernstein, onde lhe é conferido um potencial de queda superior a 20%. A Sonae SGPS acompanhou a evolução e recuou 3,48% para 0,845 euros.



Petróleo mantém quedas após garantia saudita

Os preços do petróleo continuam o seu movimento descendente depois de a Arábia Saudita ter dito ontem que iria repor a produção de forma rápida e eficaz.





Hoje, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que iria aplicar mais sanções ao Irão, depois dos ataques às instalações da Saudi Aramco. No entanto, não disse quais seriam as tarifas adicionais.