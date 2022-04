Inflação gerada pela guerra pressiona “rating”

As principais agências de notação financeira consideram que as metas para a diminuição da dívida pública, inscritas no OE 2022, alinham com o esperado, com a ajuda do crescimento da economia. Ainda assim, alertam para o impacto da escalada dos preços devido à guerra.

Inflação gerada pela guerra pressiona “rating”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Inflação gerada pela guerra pressiona “rating” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar