Juventus derrapa o máximo em 5 meses depois do adeus à Champions

A Juventus está a desvalorizar 11,85% para os 81,4 cêntimos por ação, o que representa a maior queda intradiária em cinco meses, depois da eliminação da Liga dos Campeões na passada sexta-feira, diante dos franceses do Olympique de Lyon, nos oitavos de final da prova.



Esta queda na bolsa de Milão, para além de ser a mais expressiva desde 12 de março, leva ainda a cotação do clube italiano para mínimos de 20 de abril, atualmente com uma capitalização de mercado de 1,1 mil milhões de euros.





Vecchia Signora", que foi substituído pelo antigo jogador de futebol Andrea Pirlo, treinador dos sub-23 que tinha sido contratado na semana anterior para o cargo e que agora sobe à equipa principal. Caso tivesse atingisse os quartos de final da Liga dos Campeões, o clube garantia mais 10,5 milhões de euros.

A eliminação ditou também a demissão do técnico italiano Maurizio Sarri do comando da ""A saída prematura da prova de clubes de elite na Europa vai pesar na já fraca condição financeira do clube", diz o analista italiano Jacopo Ceccatelli, da Marzotto SIM, à Bloomberg, adiantando que "a compra de Cristiano Ronaldo ainda não foi paga e a contratação de um treinador inexperiente traz incerteza sobre o futuro desta equipa com média de idades alta, a precisar de uma renovação".Andrea Pirlo, antigo médio criativo do Inter, da Juventus e do Milan, tem 41 anos e prepara-se para assumir a sua primeira experiência como treinador. No seu palmarés, o agora treinador transalpino conta com duas Ligas dos Campeões e um Campeonato do Mundo de seleções.