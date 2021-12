A sua semana dia a dia: bancos centrais, PMI e inflação

Vários bancos centrais do mundo inteiro reúnem-se esta semana para os últimos encontros de política monetária do ano. A expectativa é elevada entre a pressão da pandemia e o risco de sobreaquecimento da economia. O pontapé de saída será dado pela Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, que começa na terça-feira um encontro de dois dias. Quarta-feira ao final do dia, o presidente Jerome Powell vai dar a conhecer as decisões do banco central. Além da estratégia para a compra de dívida e os juros no país, o staff da Fed vai ainda atualizar as projeções económicas.