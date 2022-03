Tencent afunda quase 10% com possibilidade de multa recorde devido ao WeChat Pay

As ações da tecnológica chinesa Tencent reagiram com fortes quedas à notícia avançada pelo Wall Street Journal (WSJ). Segundo o jornal norte-americano, que cita uma fonte próxima do tema, a empresa poderá enfrentar uma multa recorde por violações das regras anti-lavagem de dinheiro na rede de pagamentos móveis WeChat Pay.

De acordo com as mesmas fontes, a plataforma da Tencent terá também permitido assegurar transferências e lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilícitas.

O WSJ avança que os reguladores financeiros terão descoberto recentemente que o WeChat Pay tinha falhas na conformidade com as regras, nomeadamente no que diz respeito a informação sobre o cliente e sobre negócio. De acordo com estas regras, a Tencent é obrigada a verificar a identidade tanto dos clientes como de comerciantes que utilizam a plataforma.

Estas serão algumas das conclusões de uma investigação finalizada pelo Banco Popular da China no final de 2021. O montante da coima não é especificado, mas rondará as "centenas de milhares de yuan", indica o WSJ.

As ações da Tencent em Hong Kong fecharam a sessão desta segunda-feira a cair 9,79% para 331,8 dólares de Hong Kong, o equivalente a 38,64 euros. Trata-se de um mínimo de março de 2020. Já na sessão anterior a dona do WeChat tinha fechado no vermelho, dessa feita a desvalorizar 4,47%.

O WeChat Pay concorre diretamente com o Alipay, o serviço de pagamentos móveis do Ant Group, criado por Jack Ma. Também o Ant Group tem estado no centro de investigações por parte de Pequim. Embora o AliPay seja o maior sistema do género em termos de pagamentos na China, o WeChat Pay assegura cerca de 40% dos pagamentos chineses, de acordo com estatísticas citadas pela Bloomberg.

Esta possibilidade de uma multa recorde à Tencent voltou a pesar na negociação das tecnológicas chinesas em Hong Kong. Perante a possibilidade de um novo intensificar de escrutínio e restrições, o ‘selloff’ das tecnológicas ganhou ainda mais força.

Desde a semana passada que as tecnológicas do país estão pressionadas, primeiro devido às ligações do país à Rússia. "Caso os EUA decidam impor sanções à China ou a empresas chinesas que negoceia com a Rússia, isso poderá ser uma preocupação", revela Mark Mobius, da Mobius Capital Partners, à Bloomberg.

A pressão regulatória de Pequim juntou-se a este cenário, assim como o aumento de casos de covid-19 no país, que levaram ao confinamento da região de Shenzhen, um hub tecnológico do país. As restantes quedas na sessão em Hong Kong ficam marcadas pela Alibaba (-10,9%) ou pela Meituan (-16,84%).

O Hang Seng Tech Index, o índice que agrupa as principais tecnológicas do país, desvalorizou 11,03% esta segunda-feira, o maior tombo desde julho de 2020. O índice das empresas chinesas recuou 7,2%, naquela que foi a maior queda desde novembro de 2008.

Por sua vez, o índice de referência Hang Seng caiu 4,97% na sessão desta segunda.