VanEck entra em Portugal com oferta de ETF cripto

A VanEck entrou em Portugal com uma oferta de exchange-traded funds (ETF) direcionados para o setor cripto. A gestora de investimentos anunciou esta segunda-feira que a expansão na Europa passa por iniciar venda direta dos fundos no país.O "asset manager" com sede em Nova Iorque está no mercado europeu desde 2015, focando-se em soluções de investimento orientadas para o futuro, incluindo temas como eSports, Moat-Investments ou criptomoedas, assim como a indústria do hidrogénio e dos semicondutores."Paras nós, a expansão da nossa oferta para Portugal é a próxima etapa lógica", refere Martijn Rozemuller, CEO da VanEck Europe, citado em comunicado. "De acordo com a nossa visão, cada investidor europeu terá acesso às nossas soluções de investimento inteligentes. Com os nossos ETF, pretendemos proporcionar aos investidores investimentos simples, modernos e sem custos elevados em todos os nossos mercados."A VanEck sublinha ainda que, nos próximos meses, planeia introduzir mais produtos no mercado que proporcionem o acesso a numerosos mercados, classes de ativos e estilos de investimento. Entre outros, estão previstos ETF de investimento sustentável, assim como diferentes ETN (Exchange Traded Notes), para criptomoedas e ativos digitais."Os nossos produtos abrangem temas inovadores e são facilmente acessíveis. Permitem aos nossos clientes criar portefólios globais diversificados e combinar diferentes estratégias de investimento", acrescenta Rozemuller.