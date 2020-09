Wall Street de portas fechadas e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

O Japão vai revelar os números finais sobre o PIB no segundo trimestre, confirmando a quebra histórica induzida pela covid-19. Os analistas esperam que a descida de 7,8% face ao primeiro trimestre, avançada em meados de agosto, seja revista em alta para 8%.



Esta queda trimestral é superior à que a economia japonesa sofreu no primeiro trimestre de 2009, no auge da crise financeira global desencadeada pelo colapso do Lehman Brothers (então de 4,8%), e a maior desde que os registos começaram,em 1995.



A contração do PIB face ao mesmo trimestre do ano passado ronda os 27,8%.