Fundo de ações europeias da Caixa passa a ser "socialmente responsável"

A gestora de ativos da Caixa Geral de Depósitos está a reforçar a aposta na sustentabilidade dos fundos de investimento. O grupo decidiu mudar a política de investimento do produto focado em ações europeias, que passa a ser "socialmente responsável".



"A Caixa Gestão de Ativos, responsável pela gestão do fundo de investimento mobiliário aberto de ações, Caixa Ações Europa Socialmente Responsável (fundo), alterou a política de investimento deste fundo no domínio da sustentabilidade, redefinindo alguns dos seus objetivos, de forma a potenciar a geração de rendibilidades sustentáveis a longo prazo, com efeitos a partir de 4 de janeiro deste ano", anunciou em comunicado.



Este fundo passa agora a ser direcionado a investidores que pretendam investir em produtos que tenham como objetivo investimentos sustentáveis, do ponto de vista ambiental ou social, cujos emitentes respeitem regras de boa governação (ESG).



Face às alterações, enquadrar-se no art.9º do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis, que foi publicado no âmbito do Plano de Ação para as Finanças Sustentáveis da Comissão Europeia e exige a divulgação de informações específicas por parte das entidades gestoras de ativos relativamente à integração dos riscos de sustentabilidade, à consideração dos principais efeitos negativos, assim como à divulgação de informação de sustentabilidade relativa aos produtos financeiros.



O fundo, que é descrito pela gestora como "apropriado a investidores que possuam uma atitude de elevada tolerância ao risco", dá acesso a uma carteira de ações emitidas por empresas da União Europeia, Reino Unido, Suíça e Noruega, não exclusivamente cotadas em euros, cuja capitalização bolsista e liquidez sejam elevadas, "privilegiando aquelas que se distingam pelas melhores práticas de sustentabilidade".





"Na alteração da política de investimento foi privilegiada a seleção de empresas cujas atividades possam ser classificadas como sustentáveis, à luz da definição da Caixa Gestão de Ativos, pelo impacto positivo decorrente da sua atividade sobre alguns dos principais desafios ambientais e sociais do mundo atual, de acordo com os princípios consagrados nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas", explica.





A Caixa acrescenta ainda que a gestão do fundo "procurará investir em empresas que se distingam por apresentar as melhores práticas em áreas como o respeito pelos direitos humanos, impacto ambiental ou gestão de recursos humanos, ficando excluídas entidades envolvidas em setores considerados controversos, como das indústrias do tabaco, jogo e armamento".