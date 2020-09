A sua semana dia-a-dia: Lagarde apresenta novas previsões mas mantém juros

Depois do Banco do Canadá é a vez do Banco Central Europeu (BCE) tomar a palavra. As previsões apontam para uma manutenção das taxas de juro da entidade liderada por Christine Lagarde em mínimos históricos, mas serão publicadas novas estimativas para a inflação e para o crescimento. No entanto, não são esperadas alterações à política monetária do BCE.