Conheça os 10 fundos que rendem mais de 30% num ano

Os investidores estão a regressar em força aos fundos, com o volume de subscrições em máximos de 2005. E a confiança está a ser recompensada. A maioria dos produtos apresenta resultados positivos. Conheça os que, no prazo de um ano, estão com maiores valorizações.

Conheça os 10 fundos que rendem mais de 30% num ano









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.