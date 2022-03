“Hedging”, a proteção contra a montanha-russa nas moedas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Rublo em queda livre, dólar a reforçar a posição de ativo refúgio, euro a perder força ou moedas emergentes à procura de navegar a estratégia da Reserva Federal dos EUA. O mercado cambial tem estado em ebulição com a conjugação da evolução da economia num contexto pós-pandemia e com o rebentar de uma guerra dentro da Europa. O "hedging" pode ser a chave para as empresas se protegerem contra estes ...