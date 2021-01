Biden avança com moratória de licenças de exploração de petróleo

Duas fontes conhecedoras do plano de Biden disseram à AP que a medida será anunciada na quarta-feira, seguindo-se à suspensão por 60 dias de novas licenças de exploração de petróleo anunciada na semana passada, relacionada com o plano da nova Administração para combate às alterações climáticas.As moratórias, que também abrangem propriedades do Governo federal, têm como objetivo dar tempo à Administração para avaliar o impacto da exploração petrolífera no ambiente e clima.A medida foi aplaudida pelos grupos ambientalistas norte-americanos.Entre as medidas anunciadas por Biden no início do mandato está a suspensão da construção do oleoduto Keystone XL, que iria ligar o Canadá aos Estados Unidos.