Petróleo cai 3%. Está em mínimos de junho em Londres

Os preços do "ouro negro"seguem em baixa nos principais mercados internacionais, com a tendência de queda a intensificar-se depois de os dados da inflação do mês passado nos EUA – que abrandou em termos homólogos, mas que subiu em novembro – terem sido mais um sinal de que a Reserva Federal norte-americana não deverá começar a cortar os juros diretores em inícios do próximo ano.

Em Londres, o contrato de fevereiro do Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, segue a recuar 3% para 73,73 dólares por barril, o valor mais baixo desde junho.

Já o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em janeiro perde 3,4% para 68,93 dólares por barril.

O relatório da inflação nos EUA intensificou os receios de um excesso de crude no mercado perante uma prevista diminuição da procura por combustível, apesar dos riscos de escalada das tensões no Médio Oriente após um ataque dos hutis do Iémen – que estão alinhados com o Irão – a um petroleiro norueguês.

"O sentimento do mercado continua negativo", comentou à Reuters um corretor da PVM, Tamas Varga. "Não há qualquer suporte do lado da procura nesta equação. O pano de fundo dos fundamentais é desencorajador", acrescentou.

A procura mundial por crude deverá abrandar em 2024 e o corte extra da oferta decidido pelos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (grupo OPEP+) no mês passado não parece suficiente para impedir um excesso de matéria-prima no mercado.



Tanto a OPEP como a Agência Internacional da Energia (AIE) atualizam esta semana as suas estimativas para a procura global por petróleo.