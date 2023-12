há 26 min. 07h55

Petróleo valoriza depois de maior ciclo de perdas em cinco anos

O petróleo valoriza tanto em Londres como em Nova Iorque, depois de cair sete semanas consecutivas, o maior ciclo de perdas desde 2018, numa altura em que começam a surgir sinais de que a oferta está a ficar acima da procura.





O West Texas Intermediate (WTI) sobe 0,76% para 71,77 dólares por barril.





Por sua vez, o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – cresce 0,82% para 76,46 dólares por barril.





Os números do emprego nos EUA, que ficaram a acima do esperado, e os planos de Washington de reabastecer a Reserva Estratégica de crude impulsionaram o sentimento.