Combates intensificam-se nos arredores de Kiev. Kherson controlada pelos russos e colunas de armas para a Ucrânia são alvo

10h18

Russos aproximam-se do Centro de Kiev

As tropas russas continuam a intensificar os ataques na Ucrânia. As forças russas estarão apenas a 25 quilómetros do Centro de Kiev, ao mesmo tempo que outras cidades estão a ser rodeadas e sob forte ataque, segundo revelou o ministro da Defesa britânico.

Ao longo da madrugada, as sirenes a avisar as pessoas para se refugiarem em abrigos soaram na maioria das cidades ucranianas, depois do presidente Volodymyr Zelensky ter avisado que se atingiu "um ponto de viragem estratégico".

De acordo com as últimas notícias, durante a madrugada terão ainda sido bombardeados vários reservatórios de combustível junto à capital ucraniana.