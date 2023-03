Europa aponta para arranque de sessão com ganhos ligeiros. Ásia positiva

há 25 min. 07h32

Negociação na Europa deve abrir com ganhos ligeiros. Dados económicos da China dão força à sessão asiática

Os principais índices europeus estão a apontar para uma negociação em terreno positivo, no dia em que é conhecida a inflação na Zona Euro, depois de esta quinta-feira ter sido registada uma queda substancial do indicador em Espanha e uma aceleração na Alemanha.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 avançam 0,1% no último dia de negociação do mês.



Na Ásia, a sessão foi positiva, após terem sido divulgados dados na China sobre a manufatura, serviços e construção, que mostram que a economia está a ganhar algum alento, depois do fim, no ano passado, da política de covid zero levada a cabo por Pequim.



Os "últimos dados confirmam que o ciclo de recuperação económica está no caminho certo, o que abrirá caminho a uma revisão dos resultados das empresas para estabilizarem e melhorarem no segundo trimestre", escreveram analistas do UBS, numa nota vista pela Bloomberg.



O índice agregador MSCI Asia Pacific subiu 1,1% com o Japão e a Coreia do Sul a registarem os maiores ganhos e, igualmente, a caminho de uma valorização trimestral.



"Esperamos uma valorização superior a 20% para o MSCI China até ao final do ano, com a recente consolidação a apresentar-se como um ponto atrativo", indicam ainda.



Pela China, Xangai avançou 0,2% e, em Hong Kong, o tecnológico Hang Seng subiu 0,7%. No Japão, o Nikkei valorizou 1% e o Topix somou 1,2%. Na Coreia do Sul, o Kospi pulou 1,2%.