Europa volta ao verde após esclarecimentos italianos. Euro valoriza face ao dólar

08h48

Petróleo com quedas ligeiras antes de novos dados. Preço do gás sobe

O petróleo desvaloriza ligeiramente, um dia depois de ter fechado em máximos desde meados de abril com as preocupações sobre uma possível escalada do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Isto porque tal poderia impactar as exportações de crude da Rússia, o que reduziria a oferta.



O travão aos ganhos acontece numa altura em que os investidores aguardam por dados que deverão mostrar um aumento das reservas norte-americanas de petróleo.



O Instituto Americano de Petróleo registou um aumento das reservas em 4,07 milhões de barris na semana passada, segundo revelou fonte com conhecimento do tema à Bloomberg. Se confirmados estes dados pela agência governamental, a Administração de Informação em Energia, esta quarta-feira, trata-se do primeiro aumento em quatro semanas.



O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, perde 0,06% para 82,87 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, desliza 0,05% para 86,13 dólares por barril.



No mercado do gás natural, a matéria-prima negociada em Amesterdão, o TTF, sobe 5% para 32,6 euros por megawatt-hora.