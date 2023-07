Inflação nos EUA abranda para 3% em junho, acima das expectativas do mercado

Leia Também Peso do petróleo na inflação é maior nos EUA, mas mais persistente na Europa

A inflação nos Estados Unidos abrandou para 3% em junho, face ao mesmo período do ano passado, revelou esta quarta-feira o gabinete norte-americano de estatística. A evolução dos preços avançou ao ritmo mais baixo em mais de dois anos.O índice de preços no consumidor (IPC) está, assim, já abaixo do pico de 9% registados no verão do ano passado, mas ainda acima da meta da Reserva Federal (Fed) de 2%.A contribuir para este abrandamento acentuado da inflação estão os preços dos produtos energéticos, nomeadamente do gás.Também a inflação subjacente - que exclui os produtos mais voláteis - abrandou em junho, mas ainda se mantém em valores elevados (4,8%), representando o nível mais baixo desde finais de 2021.Os preços dos bens alimentares também registaram uma desaceleração em junho, com produtos como ovos, carne e leite a recuarem face ao período homólogoOs dados de junho dão força ao argumento da Fed que decidiu suspender o ciclo de subidas dos juros para avaliar o impacto da decisão monetária na economia.(Notícia atualizada às 14:12)