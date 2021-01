Europa em alta e EUA em queda à espera dos resultados da corrida ao Senado

07h40

Ações europeias em alta ligeira antes dos resultados na Geórgia

Os futuros das ações europeias estão em alta ligeira esta quarta-feira, enquanto os das ações norte-americanas seguem em queda, devido às preocupações sobre as possíveis implicações de uma vitória dos democratas na corrida ao Senado, na Geórgia.





Os futuros do Euro Stoxx 50 avançam 0,4% e os do S&P 500 deslizam 0,6%.





O democrata Raphael Warnock ficou à frente da atual senadora Kelly Loeffler em uma das duas corridas ao Senado, aumentando as esperanças do partido de tirar o controlo desta câmara ao Partido Republicano. Alguns especialistas defendem que uma dupla vitória dos democratas significaria mais estímulos à economia, aumento de impostos e mais regulação.





"Os democratas teriam de vencer as duas disputas para controlar o Senado e, portanto, as duas câmaras, permitindo-lhes muito mais liberdade para gerir pacotes orçamentais maiores", disse Sebastien Galy, estrategista da Nordea Investment, numa nota citada pela Bloomberg. "Uma dupla vitória deve levar a uma curva dos juros mais acentuada e a um dólar mais fraco, já que a situação orçamental seria vista como insustentável, mas também seria bem-vinda pelo mercado de ações, especialmente as cíclicas".





Na sessão asiática não houve uma tendência definida, com o japonês Topix a subir 0,2%, o Hang Seng de Hong Kong a descer 0,1% e o chinês Shanghai Composite a avançar ligeiros 0,2% depois de Donald Trump ter assinado uma ordem executiva a proibir transações com oito aplicações chinesas. Entre as oito visadas que operam com aplicações de software inclui-se a plataforma de pagamentos online Alipay, do Ant Group (detido pelo empresário chinês Jack Ma).