Os mercados em números

PSI-20 cedeu 0,88% para 5.091,06 pontos

Stoxx 600 recuou 0,92% para 354,53 pontos

S&P 500 cai 0,69% para 2.687,44 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal desce 1,1 pontos base para 1,648%

Euro cede 0,14% para 1,1325 dólares

Petróleo valoriza 0,28% para 61,80 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias veem primeira queda semanal de 2019

O índice de referência europeu, o Stoxx 600, recuou 0,92% para os 354,53 pontos, tendo as cotadas do setor automóvel registado as maiores perdas, acima dos 2%. A semana termina com a primeira queda semanal desde o início do ano, contando uma descida acumulada de 0,46%. O sentimento é negativo na generalidade das praças europeias depois do presidente dos EUA, Donald Trump, ter afirmado que não planeia reunir-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, antes de 1 de março, pelo que os investidores temem que as duas maiores economias do mundo não consigam conciliar-se em breve. Caso não seja possível alcançar um acordo comercial até esta data, o presidente dos EUA já ameaçou aumentar as tarifas aplicadas às importações chinesas.

Em Lisboa, a cotada que mais perdeu dentro do PSI-20 foi a Galp. A petrolífera deslizou 2,76% para os 13,39 euros, na última sessão antes da apresentação de resultados, marcada para esta segunda-feira, 11 de janeiro.

Juros aliviam na generalidade da Europa

Os juros associados à dívida a 10 anos estão a recuar na generalidade da Europa, com exceção de Itália, refletindo os sinais cada vez mais fortes de abrandamento na economia europeia, o que deverá atrasar a normalização da política monetária por parte do BCE. A "yield" da dívida portuguesa a 10 anos segue a ceder 1,1 pontos base para 1,648% e outros juros de obrigações na Europa estão também a aliviar. A taxa remuneratória para as obrigações alemãs a 10 anos desce 3,6 pontos base para os 0,079%, a par dos juros da dívida britânica, que no mesmo prazo recuam 3,1 pontos base para os 1,146%. Em sentido contrário seguem os juros de Itália, que na maturidade a 10 anos sobem 2,9 pontos base para 2,980%.





Dólar com melhor série de subidas em 14 meses