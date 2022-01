09h07

Europa vive manhã negra. Stoxx 600 cai como não era visto há um mês

Esta manhã foi marcada por um arranque de sessão "negro" nas principais praças europeias, amedrontadas pelas palavras de Janet Yellen, secretária do Tesouro dos EUA, que antecipam que as decisões que sairão da reunião da Reserva Federal norte-americana, agendada para o início da próxima semana, podem antecipar uma política "falcão" que, por sua vez, pode abalar o mercado.





O mercado de ações europeu está ainda reticente com as notícias sobre o conflito geopolítico entre Ucrânia e Rússia, que dão conta que estão a ser enviadas armas com marca norte-americana, por países bálticos, para apoiar Kiev num potencial conflito armado contra o Kremlin.





O índice de referência europeu, Stoxx 600, está cair 1,45% para 476,34 pontos renovando mínimos de um mês. Recorde-se no dia 22 de dezembro, o índice abriu a sessão nos 474,76 pontos.





Dos 20 setores que compõe o Stoxx 600 nem um só se mantém de pé. No início da sessão, as perdas eram lideradas pelo setor dos recursos básicos, que estava a cair 2,94%, seguindo pela automóvel (2,57%) e pelo "oil & gas" (-2,18%). A tecnologia, uma área do índice bastante afetada em dias de incerteza, está a cair 2,07%.





Ainda no que toca ao "oil & gas" é de referir que esta queda está a refletir a correção natural do petróleo no mercado internacional, em particular do Brent, referência para as importações europeias, que esta semana renovou máximos de sete anos.





Desde o início do ano, as ações europeias estão a registar grande volatibilidade, sobretudo devido às expectativas crescentes de que a Reserva Federal norte-americana venha a aumentar as taxas de juro em breve, para travar a inflação, que continua a não dar sinais de abrandar.





Com o início da chamada "earnings season", os investidores estão a avaliar o impacto que o aumento da inflação e os constrangimentos nas cadeias de abastecimento tiveram para as empresas.





Por cá, o PSI-20 segue a tendência europeia e está a perde 1,15%, estando a ser pressionado sobretudo pela queda de 2,49% do BCP. O IBEX espanhol mergulha 1,49%, o alemão DAX cai 1,43% e o francês CAC 40 sofre uma queda de 1,47%. Em Milão, Londres e Amesterdão registam-se ainda quebras de 1,45%, 0,96% e 1,60% respetivamente.