há 58 min. 07h44

Investidores retraem-se com regresso das tensões entre Estados Unidos e China

As bolsas asiáticas dividiram-se pelo verde e pelo vermelho, enquanto na Europa e nos Estados Unidos os futuros apontam no sentido descendente. Apesar de a China confirmar a recuperação económica com novos dados, os investidores mantêm a cautela, assoberbados pela nova onda de covid-19 e atentos a novas tensões entre as duas maiores economias do mundo.





O japonês Topix juntou-se ao Hang Seng de Hong Kong e ao Compósito de Xangai, com todos a apresentarem subidas entre os 0,6% e os 0,9%. Em oposição, o sul-coreano Kospi afundou 2,3%, e agora os futuros dos Estados Unidos descem 0,2% e os do Euro Stoxx 50 caiem 0,3%.





Apesar de os dados do PIB e da produção industrial na China terem batido as expectativas, as tensões entre os Estados Unidos e este país asiático estão de novo a ebulir, depois de Washington ter notificado vários fornecedores da Huawei de que irá revogar as licenças para estes operarem com a chinesa Huawei, ao mesmo tempo que não vão aceitar pedidos de eventuais substitutos.





A marcar a semana nos mercados está também o discurso de tomada de posse de Joe Biden, a acontecer esta quarta-feira, no qual se espera ouvir a forma como o novo presidente pretende enfrentar a crise económica que vai herdar.