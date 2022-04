Ucrânia diz que Rússia está preparada para batalha no Donbass. Ouro alivia mas ainda em máximos de mais de um mês

há 47 min. 09h16

Petróleo no vermelho com notícias de confinamentos na China

O petróleo está a recuar na sessão desta terça-feira, perante a incerteza que os confinamentos na China estão a trazer, assim como as declações de líderes europeus sobre o petróleo russo.



Com o número de casos de covid-19 a subir na China, o país que mais importa petróleo, surgem os receios sobre um recuo na procura. Embora os responsáveis chineses considerem o impacto da pandemia na economia chinesa como algo de curto prazo, garantindo que as condições normais serão "retomadas rapidamente", os "traders" estão atentos a este tema.



"O impacto dos confinamentos da China na procura e as falhas na Líbia estão no radar do petróleo", nota Vandana Hari, fundadora da Vanda Insights, em declarações à Bloomberg. "Mas as perspetivas de a União Europeia estar gradualmente a deixar as importações de petróleo russo é o principal fator no sentimento", completa.



O ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, disse esta terça-feira, em entrevista à rádio Europe 1, que "mais do que nunca" é necessário parar as importações de petróleo da Rússia.



O West Texas Intermediate (WTI) está a recuar 0,78% em Nova Iorque, para 107,37 dólares.



Já o Brent do Mar do Norte, que serve de referência para o mercado português, está a recuar 0,57% para 112,51 dólares.