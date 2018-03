Desde 1999 que o spread de Portugal face aos EUA não era tão baixo

A taxa de juro associada à dívida de Portugal a 10 anos está a descer 3,7 pontos base para 1,705%, tendo já tocado esta manhã nos 1,697%. É assim a primeira vez desde Abril de 2015 que a "yield" da dívida a 10 anos negoceia abaixo da barreira dos 1,7%.





A contribuir para este aumento do diferencial de juros estão vários factores. Destaca-se o facto de a Reserva Federal (Fed) dos EUA estar num ciclo de subidas de juros. E ainda que se espere que amanhã seja anunciado mais um aumento de 25 pontos base no preço do dinheiro americano, os investidores continuam a especular sobre um acelerar do ritmo de aumento de juros nos EUA.



Este é um dos factores que impulsionam os juros. Especialmente porque na Zona Euro a perspectiva é de manutenção da política monetária por mais tempo. A taxa de juro aplicada pelo Banco Central Europeu (BCE) está em 0% e o programa de compra de dívida vai manter-se em 30 mil milhões de euros pelo menos até Setembro.



Esta diferença de abordagens pelos dois bancos centrais dita, por si só, comportamentos distintos dos juros das duas regiões.



A contribuir para esta diferença está também a guerra comercial, que tem ditado alguma apreensão dos investidores e contribuído para uma subida dos juros do país. O elevado endividamento dos EUA e as tensões políticas entre os EUA e outros países, como a Coreia do Norte, bem como as tensões políticas no seio da administração Trump também têm ajudado nesta subida das taxas de juro no mercado internacional.

Mais que quebrar esta barreira, os juros de Portugal continuam a marcar mínimos no que toca ao seu spread. A diferença dos juros a 10 anos face às bunds é a mais baixa desde Abril de 2010, assim como face aos juros franceses.Surpreendente é a diferença face à dívida americana. Há quase 20 anos que o prémio de risco não era tão baixo. Com a taxa de juro a 10 anos a subir 1,1 pontos base para 2,8665%, Portugal está com uma taxa em mais de 100 pontos base mais baixa. Esta é a maior diferença desde Junho de 1999.