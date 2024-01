EDP já garantiu recompra de 366,9 milhões de dólares em dívida verde

A EDP revelou que, até sexta-feira, - data limite para a entrega de propostas que garantem um prémio de 50 dólares por cada mil dólares oferecidos - garantiu a recompra de 366,9 milhões de dólares da sua linha de dívida verde no valor de 500 milhões de dólares e com maturidade em 2027.A informação foi revelada num comunicado publicado no site da Euronext Dublin.Esta linha de obrigações verdes foi emitida a 4 de outubro de 2022 , com uma maturidade de cinco anos e um cupão de 6,3%.A elétrica neste período inicial concedia uma remuneração de 50 dólares de prémio por cada mil dólares em títulos na operação de recompra que já angariou 366.878.000 dólares, o equivalente a 73,37% do total.A oferta decorre até ao dia 12 de fevereiro de 2024, mas agora já sem direito ao prémio inicial."O propósito da oferta lançada é, entre outros, gerir proativamente a estrutura da dívida da EDP e das respetivas sociedades participadas", indicou a empresa em comunicado na altura do anúncio da operação, a 12 de janeiro.