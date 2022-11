Greenvolt aumenta emissão de dívida verde para 150 milhões de euros

A Greenvolt decidiu aumentar o montante da emissão de dívida verde que decorre até 15 de novembro, dos 100 milhões para os 150 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira a empresa liderada por João Manso Neto.A emissão a cinco anos oferece uma taxa de juro de 5,2%.Esta quarta-feira era o último dia em que a empresa de energias renováveis poderia aumentar o valor da operação.A receita global líquida estimada da Greenvolt será de 144.576.189, deduzindo comissões e custos. A garantia de subscrição parcial e de colocação e respetivos impostos vão retirar 4,9 milhões de euros, enquanto os custos com consultores, auditores e publicidade têm ainda um montante agregado de aproximadamente 426.321 euros. À CMVM, Interbolsa e Euronext são ainda pagos 83.490 euros."Através da Oferta, a Greenvolt visa financiar e/ou refinanciar projetos novos e/ou existentes de energias renováveis e de eficiência energética (incluindo, mas não limitados a biomassa, solar, eólica, geração distribuída e armazenamento), controlo e prevenção integrados de poluição, transações de M&A (fusões e aquisições) no contexto do setor das energias renováveis e/ou outras despesas relacionadas e de suporte (como por exemplo despesas de pesquisa e desenvolvimento), conforme previstos no seu Green Bond Framework", explica a empresa.O apuramento de resultados está previsto para 16 de novembro. Tanto a liquidação física e financeira da oferta, emissão e subscrição das Obrigações Verdes Greenvolt 2027 como a admissão à negociação na Euronext Lisbon estão previstos para 18 de novembro.