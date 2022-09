Aumento das taxas pode diminuir novos empréstimos à habitação em 30%

A subida acentuadas das taxas Euribor nas últimas semanas pode reduzir a capacidade de aceder a novos empréstimos em cerca de 30% já no próximo mês, afetando especialmente as famílias com rendimentos mais baixos.



A notícia é avançada na edição do jornal Público desta segunda-feira, 26 de setembro.





De acordo com uma simulação realizada para diário pEupago, umum casal, com 30 anos, com um rendimento mensal líquido de 1800 euros, sem descendentes e sem outros empréstimos, poderia aceder em Janeiro a um financiamento de 226 mil euros, a pagar em 37 anos.Mas com a subida das taxas, ou seja, considerando que a média da Euribor a 12 meses deverá ficar em 2% no corrente mês de Setembro, o mesmo casal já só consegue obter um empréstimo de 163.500 euros. Ou seja, menos 28% do que em Janeiro.A subida das Euribor reduz a capacidade para aceder a novos empréstimos, escreve o jornal. Quanto maior for a subida das taxas de juro, menor será o montante que os bancos estão autorizados a emprestar. E esta redução afetará especialmente as famílias com rendimentos mais baixos ou com reduzida poupança acumulada que, pelas regras em vigor, terão sempre de garantir pelo menos 10% do valor de aquisição do imóvel (e as despesas inerentes à operação).