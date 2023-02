Gurus de Wall Street desconfiam da meta de 2% da Fed para inflação

A reação do mercado ao abrandamento da inflação dos EUA foi mista e a razão pode prender-se com número ainda longe da meta de 2%, o que pode fazer com que as taxas continuem altas por mais tempo.

