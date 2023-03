Advogado do Diabo - Episódio 36

Neste episódio, em que participa Jaime Esteves, advogado na área da fiscalidade e fundador da J+Legal, discutimos o cabaz de IVA zero para apoiar famílias, negociado entre o Governo, os produtores e a grande distribuição. Que medida é esta de taxa zero? Que efeitos costuma ter? E responde às necessidades das famílias? E se fosse antes entregue um cheque às famílias mais carenciadas? Em que medida este modelo difere do que foi implementado em Espanha? O IVA zero cria uma pressão adicional sobre o setor da distribuição? Os supermercados são parte da solução ou parte do problema? E o que pode correr mal com esta medida?