Advogado do Diabo - Episódio 55

Neste episódio de "Advogado do Diabo", videocast do Negócios, contamos com a participação de Miguel Ramos Ascenção, especialista em direito imobiliário e urbanismo da da sociedade de advogados Antas da Cunha Ecija, e olhamos, novamente, para um dos temas do momento: a habitação. Em análise estarão as políticas de habitação dos sucessivos governos e a atual conjuntura, bem como os riscos de que possa ocorrer uma bolha imobiliária. Miguel Ramos Ascenção mostra-se convicto de que "não haverá uma bolha imobiliária", mas reconhece que "há um risco acrescido" de incumprimento por causa da escalada nos juros. Já sobre o congelamento das rendas, o advogado sublinha que irá "afastar potenciais investidores" e retirar casas do mercado.