Explicador: A nova lei da UE sobre Inteligência Artificial

A União Europeia, o Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo, ainda provisório, para a primeira lei do mundo para regular a Inteligência Artificial. O processo legislativo ainda não está concluído, mas o acordo agora alcançado é um passo importante para regulamentar um domínio vasto e complexo, para que estes sistemas sejam seguros e respeitem os direitos fundamentais dos utilizadores, no setor público e no privado. O Negócios explica em cinco pontos o essencial da lei inédita.