Explicador: Os incidentes da Boeing no início de 2024

Desde o início do ano multiplicam-se as notícias sobre incidentes com aeronaves da Boeing. Tudo começou a 5 de janeiro quando a porta de um Boeing 737 MAX 9 da Alaska Airlines soltou-se da cabine em pleno voo, mas desde então outros incidentes aconteceram. A Administração Federal de Aviação dos EUA ordenou inspeções de segurança, centenas de aviões têm estado em terra e milhares de voos foram cancelados.