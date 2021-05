Fotogaleria: Toyota Mirai - Eletrificado a hidrogénio

A Toyota apresentou hoje em Cascais a segunda geração da sua berlina Mirai, um topo de gama a células de combustível alimentadas a hidrogénio que será lançado em setembro no nosso País. Com uma autonomia de 650 km sem qualquer tipo de emissões além de água, o Mirai vai custar 55.168 euros (preços sem IVA) e 67.856 (com IVA) no mercado nacional.