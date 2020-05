Negócios TV 10 jornadas da Primeira Liga podem ser jogadas numa região A carregar o vídeo ... Negócios TV 10 jornadas da Primeira Liga podem ser jogadas numa região 0 0 Ler mais tarde 11:07

O plano de pormenor para o regresso do futebol da primeira liga ainda está a ser preparado mas o Secretário de Estado do Desporto admite em entrevista à Antena1 que as 10 jornadas que faltam possam ser jogadas em apenas alguns estádios e numa única região do país. O objetivo fundamental é que os riscos para a saúde sejam os menores possíveis.