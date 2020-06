Negócios TV Alexandra Leitão explica como vão funcionar as lojas do cidadão A carregar o vídeo ... Negócios TV Alexandra Leitão explica como vão funcionar as lojas do cidadão 2 0 Ler mais tarde 31.05.2020

As lojas do cidadão abrem esta segunda-feira, para atendimentos com marcação, exceto na área metropolitana de Lisboa. Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, explica como vão funcionar, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.