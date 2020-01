Negócios TV Banco de Portugal explica o que é o extrato de comissões A carregar o vídeo ... Negócios TV Banco de Portugal explica o que é o extrato de comissões 0 0 Ler mais tarde 28.01.2020

O Banco de Portugal explica em vídeo que os clientes dos bancos portugueses com contas à ordem têm de receber até ao final deste mês o extrato de comissões, um documento que contém informação "sobre todas as comissões cobradas, no ano anterior, pelos serviços associados à sua conta".