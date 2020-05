Negócios TV BCP e Galp puxam pela bolsa A carregar o vídeo ... Negócios TV BCP e Galp puxam pela bolsa 0 0 Ler mais tarde 17:58

A bolsa nacional terminou o dia em alta ligeira, após no arranque da sessão ter tocado em máximos de dois meses e meio. A Galp e o BCP tocaram em máximos de várias semanas, anulando as perdas do grupo EDP.